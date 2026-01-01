Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải con lăn, Cứng, Xanh lá, 400 mm | Kärcher

    Green cylindrical brush with dense bristles and black end caps, positioned horizontally on a white background.

    Bàn chải con lăn, Cứng, Xanh lá, 400 mm

    Mã đơn hàng: 4.762-252.0

    Bàn chải con lăn, cứng, màu xanh lá cây. Chiều dài: 400 mm. Cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Đối với sàn bị bẩn nhiều và làm sạch cơ bản. Lông: Polyamit với cacbua silic, dày 0,6 mm, dài 20 mm.
    Yêu cầu báo giá