Bàn chải con lăn, Cứng, Xanh lá, 450 mm | Kärcher

Bàn chải con lăn, cứng, màu xanh lá cây. Chiều dài: 450 mm. Cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Đối với sàn bị bẩn nhiều và làm sạch cơ bản. Lông: Polyamit với cacbua silic, dày 0,6 mm, dài 20 mm.