Bàn chải con lăn, Cứng, Xanh lá, 450 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 4.762-407.0Bàn chải con lăn, cứng, màu xanh lá cây. Chiều dài: 450 mm. Cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Đối với sàn bị bẩn nhiều và làm sạch cơ bản. Lông: Polyamit với cacbua silic, dày 0,6 mm, dài 20 mm.
Số lượng (Unit)
1
Màu sắc
Xanh lá
cấp độ cứng
Cứng
Chiều dài (mm)
450
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.281
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com