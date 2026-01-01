Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải con lăn đỏ để thay thế R85, trung bình, Đỏ, 800 mm | Kärcher

    Red cylindrical brush with dense bristles, featuring a black core and metal bearings on each end.

    Bàn chải con lăn đỏ để thay thế R85, trung bình, Đỏ, 800 mm

    Mã đơn hàng: 4.035-606.0

    Chổi lăn tiêu chuẩn màu đỏ để làm sạch bảo dưỡng.
    Yêu cầu báo giá