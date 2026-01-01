Bàn chải con lăn, Mềm mại, Trắng, 300 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 4.762-452.0Bàn chải con lăn, mềm, màu trắng. Chiều dài: 300 mm Với cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Để làm sạch sàn nhạy cảm và đánh bóng. Lông: Polyamide, dày 0,15 mm, dài 11,5 mm.
Màu sắc
Trắng
Chiều dài (mm)
300
cấp độ cứng
Mềm mại
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.27
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com