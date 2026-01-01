Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải con lăn, Mềm mại, Trắng, 300 mm | Kärcher

    White cylindrical brush with dense bristles and a grey core, lying on a white background.

    Bàn chải con lăn, Mềm mại, Trắng, 300 mm

    Mã đơn hàng: 4.762-452.0

    Bàn chải con lăn, mềm, màu trắng. Chiều dài: 300 mm Với cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Để làm sạch sàn nhạy cảm và đánh bóng. Lông: Polyamide, dày 0,15 mm, dài 11,5 mm.
    Yêu cầu báo giá