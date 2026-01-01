Bàn chải con lăn, Mềm mại, Trắng, 450 mm | Kärcher

Bàn chải con lăn, rất mềm, màu trắng. Chiều dài: 450 mm Với cơ chế bánh xe hình sao chống mài mòn. Để làm sạch sàn nhạy cảm và đánh bóng. Lông vũ: Polyamit, dày 0,3 mm, dài 20 mm.