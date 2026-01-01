Bàn chải con lăn, Mềm mại, Xanh da trời, 300 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.762-499.0Dùng làm sạch thảm.
Màu sắc
Xanh da trời
Chiều dài (mm)
300
cấp độ cứng
Mềm mại
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.25
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com