Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải con lăn, rất cứng, Đen, 450 mm | Kärcher

    Black cylindrical brush roller with dense bristles, designed for cleaning equipment.

    Bàn chải con lăn, rất cứng, Đen, 450 mm

    Mã đơn hàng: 4.762-408.0

    Rất cứng, đối với chất bẩn cực kỳ dính và để làm sạch sâu, chỉ đối với các bề mặt không nhạy cảm.
    Yêu cầu báo giá