Bàn chải con lăn, rất cứng, Đen, 638 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.906-984.0Rất cứng, đối với chất bẩn cực kỳ dính và để làm sạch sâu, chỉ đối với các bề mặt không nhạy cảm.
Màu sắc
Đen
Chiều dài (mm)
638
cấp độ cứng
rất cứng
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.2
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com