Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải con lăn, rất cứng, Đen, 638 mm | Kärcher

    Black cylindrical brush with dense bristles and a central hole, set against a white background.

    Bàn chải con lăn, rất cứng, Đen, 638 mm

    Mã đơn hàng: 6.906-984.0

    Rất cứng, đối với chất bẩn cực kỳ dính và để làm sạch sâu, chỉ đối với các bề mặt không nhạy cảm.
    Yêu cầu báo giá