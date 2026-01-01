Bàn chải con lăn, rất mềm, Trắng, 350 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 4.037-036.0Chổi lăn màu trắng để làm sạch các lớp phủ sàn nhạy cảm.
Màu sắc
Trắng
Chiều dài (mm)
350
cấp độ cứng
rất mềm
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.854
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com