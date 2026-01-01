Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải con lăn, trung bình, Đỏ, 1118 mm | Kärcher

    Red cylindrical brush with dense bristles and a grey central hub, designed for cleaning applications.

    Bàn chải con lăn, trung bình, Đỏ, 1118 mm

    Mã đơn hàng: 6.906-853.0

    Loại vừa, cho tất cả loại sàn.
    Yêu cầu báo giá