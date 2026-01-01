Bàn chải con lăn, trung bình, Đỏ, 300 mm | Kärcher

Bàn chải con lăn, cứng vừa phải, màu đỏ. Chiều dài: 300 mm Với cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Để sử dụng bình thường. Lông: Polypropylene, dày 0,2 mm, dài 11,5 mm.