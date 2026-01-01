Bàn chải con lăn, trung bình, Đỏ, 450 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.762-392.0Bàn chải con lăn, cứng vừa phải, màu đỏ. Chiều dài: 450 mm. Đối với tất cả các nhiệm vụ làm sạch thông thường. Cũng thích hợp cho các tầng nhạy cảm. Lông làm từ polypropylene; Dày 0,4 mm, dài 20 mm.
Màu sắc
Đỏ
Chiều dài (mm)
450
cấp độ cứng
trung bình
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.137
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com