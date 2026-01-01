Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải con lăn, trung bình, Đỏ, 450 mm | Kärcher

    Red cylindrical brush roller with dense bristles, featuring a black central core, isolated on a white background.

    Bàn chải con lăn, trung bình, Đỏ, 450 mm

    Mã đơn hàng: 4.762-392.0

    Bàn chải con lăn, cứng vừa phải, màu đỏ. Chiều dài: 450 mm. Đối với tất cả các nhiệm vụ làm sạch thông thường. Cũng thích hợp cho các tầng nhạy cảm. Lông làm từ polypropylene; Dày 0,4 mm, dài 20 mm.
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