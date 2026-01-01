Bàn chải con lăn, trung bình, Đỏ, 450 mm | Kärcher

Bàn chải con lăn, cứng vừa phải, màu đỏ. Chiều dài: 450 mm. Đối với tất cả các nhiệm vụ làm sạch thông thường. Cũng thích hợp cho các tầng nhạy cảm. Lông làm từ polypropylene; Dày 0,4 mm, dài 20 mm.