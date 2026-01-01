Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải cứng | Kärcher

    Kärcher brush attachment with green bristles and a clear hose connected to a black base.

    Bàn chải cứng

    Mã đơn hàng: 6.960-133.0

    Bàn chải với lông cứng để làm sạch mặt tiền và lớp trải sàn của ngành công nghiệp và loại bỏ bụi bẩn thô. Lắp đặt đơn giản trên ống lồng hoặc ống áp lực cao của Kärcher.
    Yêu cầu báo giá