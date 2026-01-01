Bàn chải cứng | Kärcher

Bàn chải với lông cứng cho phép làm sạch sâu nhưng nhẹ nhàng các mặt tiền của khu công nghiệp, cũng như các vật liệu trải sàn như gỗ hoặc đá ở khu vực bên ngoài. Nó có thể được gắn trực tiếp vào ống áp lực cao hoặc để làm sạch mặt tiền cũng như ống kính thiên văn chịu nước của Kärcher. Một vòi phun áp suất cao 25 ​​°, cũng như một bộ vòi phun để sử dụng với nước tinh khiết, được tích hợp trong bàn chải. Để có áp lực tiếp xúc tối ưu, bàn chải cũng có lông cứng hỗ trợ.

Mã màu dễ hiểu Việc mã hóa màu sắc tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn bàn chải thích hợp. Các lĩnh vực ứng dụng đa năng Vòi phun áp suất cao tích hợp để sử dụng bàn chải với máy làm sạch áp suất cao. Bao gồm 2 đầu phun và 1 đoạn kết nối để sử dụng với nước tinh khiết. Với 4 kết nối vòi phun cho khả năng ứng dụng nước tối ưu.