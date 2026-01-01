Bàn chải cứng vừa | Kärcher

Kết nối nhanh chóng và trực tiếp với ống lồng chịu nước hoặc ống phun áp lực cao của Kärcher, bàn chải với lông cứng vừa phải là sản phẩm hoàn hảo để làm sạch hiệu quả mặt tiền, cửa chớp con lăn và cả các loại vải dệt. Một vòi phun áp suất cao 25 ​​° được tích hợp cho ứng dụng áp suất cao, trong khi các ứng dụng với nước tinh khiết có thể thực hiện được với một bộ vòi phun tương ứng. Bàn chải cũng có lông bàn chải hỗ trợ cho áp lực tiếp xúc chính xác.

Mã màu dễ hiểu Việc mã hóa màu sắc tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn bàn chải thích hợp. Các lĩnh vực ứng dụng đa năng Vòi phun áp suất cao tích hợp để sử dụng bàn chải với máy làm sạch áp suất cao. Bao gồm 2 đầu phun và 1 đoạn kết nối để sử dụng với nước tinh khiết. Với 4 kết nối vòi phun cho khả năng ứng dụng nước tối ưu.