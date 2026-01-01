Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải cứng vừa | Kärcher

    Red-bristled Kärcher broom head with a black plastic base and attached hose connector.

    Bàn chải cứng vừa

    Mã đơn hàng: 6.960-134.0

    Làm sạch mặt tiền, cửa chớp và vải dệt một cách tối ưu: bàn chải với lông cứng vừa phải để gắn nhanh và đơn giản vào ống lồng hoặc ống phun áp lực cao của Kärcher.
    Yêu cầu báo giá