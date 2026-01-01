Bàn chải đĩa, trung bình, Đỏ, 385 mm | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.907-151.0Bàn chải đĩa, cứng vừa, màu đỏ, đường kính 385 mm. Để sử dụng bình thường. Cũng thích hợp cho các sàn nhạy cảm. Lông: Polypropylene, dày 0,6 mm, dài 40 mm.
Số lượng (Unit)
1
Màu sắc
Đỏ
cấp độ cứng
trung bình
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.124
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com