Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải đĩa, trung bình, Đỏ, 385 mm | Kärcher

    Red circular brush attachment with dense bristles, designed for cleaning equipment, set against a white background.

    Bàn chải đĩa, trung bình, Đỏ, 385 mm

    Mã đơn hàng: 6.907-151.0

    Bàn chải đĩa, cứng vừa, màu đỏ, đường kính 385 mm. Để sử dụng bình thường. Cũng thích hợp cho các sàn nhạy cảm. Lông: Polypropylene, dày 0,6 mm, dài 40 mm.
    Yêu cầu báo giá