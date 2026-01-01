Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải đĩa, trung bình, Đỏ, 450 mm | Kärcher

    Red circular scrubbing brush with dense bristles, mounted on a black plastic base.

    Bàn chải đĩa, trung bình, Đỏ, 450 mm

    Mã đơn hàng: 4.905-003.0

    Bàn chải đĩa, cứng trung bình, màu đỏ, đường kính 450 mm. Để sử dụng bình thường. Cũng thích hợp cho các sàn nhạy cảm. Lông: Polypropylene, dày 0,6 mm, dài 40 mm.
    Yêu cầu báo giá