Bàn chải đĩa, trung bình, Đỏ, 510 mm | Kärcher

Mã đơn hàng : 4.905-026.0

Bàn chải đĩa, cứng vừa, màu đỏ, đường kính 510 mm. Để sử dụng bình thường. Cũng thích hợp cho các sàn nhạy cảm. Lông: Polypropylene, dày 0,6 mm, dài 40 mm.