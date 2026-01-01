Bàn chải mềm | Kärcher

Các bề mặt nhạy cảm như cửa sổ hoặc hệ thống năng lượng mặt trời yêu cầu phương pháp làm sạch tương ứng nhẹ nhàng để loại trừ hư hỏng. Bàn chải với lông mềm và có nhiều sợi nối giúp bảo vệ mặt kính nhạy cảm mà vẫn làm sạch kỹ lưỡng - bằng nước tinh khiết hoặc ở áp suất cao. Để làm được điều này, nó có thể được kết nối dễ dàng và nhanh chóng với ống lồng kính chịu nước hoặc ống áp lực cao của Kärcher. Bộ vòi phun cho nước tinh khiết hoặc vòi phun áp suất cao 25 ​​° đảm bảo cả hai ứng dụng.

Mã màu dễ hiểu Việc mã hóa màu sắc tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn bàn chải thích hợp. Các lĩnh vực ứng dụng đa năng Vòi phun áp suất cao tích hợp để sử dụng bàn chải với máy làm sạch áp suất cao. Bao gồm 2 đầu phun và 1 đoạn kết nối để sử dụng với nước tinh khiết. Với 4 kết nối vòi phun cho khả năng ứng dụng nước tối ưu.