Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải mềm | Kärcher

    Black brush head with blue bristles and attached hose, featuring a brass connector on top.

    Bàn chải mềm

    Mã đơn hàng: 6.960-135.0

    Lắp đặt đơn giản trên cây thương dạng ống lồng hoặc cần phun áp lực cao của Kärcher: bàn chải có lông mềm để làm sạch sâu các bề mặt nhạy cảm như kính hoặc hệ thống năng lượng mặt trời.
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