Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải rửa xoay cho máy >800 l/h, lông tự nhiên | Kärcher

    Kärcher rotating wash brush with brown bristles and a grey plastic handle, designed for cleaning surfaces.

    Bàn chải rửa xoay cho máy >800 l/h, lông tự nhiên

    Mã đơn hàng: 4.113-003.0

    Được vận hành bởi dòng nước. Nhẹ nhàng loại bỏ bụi mịn và màng lưu thông khỏi bất kỳ bề mặt nào. Chịu nhiệt độ lên đến 60°C, M 18 x 1.5 (chèn bàn chải có thể thay thế).
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