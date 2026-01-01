Bàn chải rửa xoay cho máy <800 l/h, lông nylon | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.113-004.0Bàn chải rửa xoay nhẹ nhàng loại bỏ bụi mịn và màng lưu thông trên mọi bề mặt. Chịu nhiệt độ lên đến 60°C. (M 18 x 1.5, chèn bàn chải có thể thay thế).
Lưu lượng (l/h)
500 - 1000
Vật liệu
Nylon
Ren kết nối
EASY!Lock
Trọng lượng (Kg)
1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.15
Kích thước (D x R x C) (mm)
300 x 200 x 100
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm