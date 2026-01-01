Bàn chải rửa xoay cho máy <800 l/h, lông nylon | Kärcher

Mã đơn hàng : 4.762-561.0

Bàn chải rửa xoay nhẹ nhàng loại bỏ bụi mịn và màng lưu thông trên mọi bề mặt. Chịu nhiệt độ lên đến 60°C. (M 18 x 1.5, chèn bàn chải có thể thay thế).