Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải rửa xoay cho máy <800 l/h, lông nylon | Kärcher

    Kärcher round brush attachment with white bristles and grey handle, featuring a brass connector.

    Bàn chải rửa xoay cho máy <800 l/h, lông nylon

    Mã đơn hàng: 4.762-561.0

    Bàn chải rửa xoay nhẹ nhàng loại bỏ bụi mịn và màng lưu thông trên mọi bề mặt. Chịu nhiệt độ lên đến 60°C. (M 18 x 1.5, chèn bàn chải có thể thay thế).
    Yêu cầu báo giá