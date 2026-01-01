Bàn chải tròn iSolar 400 cải tiến | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 6.368-092.0Bàn chải iSolar 400 cho tốc độ dòng nước 700-1.000 l/h. Bàn chải đĩa chạy bằng nước với chiều rộng 400 mm làm sạch các hệ thống quang điện từ nhỏ đến trung bình. Cũng hoàn hảo để sử dụng trên các hệ thống trên cao.
Lưu lượng (l/h)
700 1000
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 40
Ren kết nối
M 18
Đường kính (mm)
400
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.55
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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