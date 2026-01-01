Bàn chải tròn iSolar 400 cải tiến | Kärcher

Bàn chải đĩa chạy bằng nước iSolar 400 được thiết kế cho máy phun rửa áp lực cao với lưu lượng nước từ 700 đến 1.000 l/h. Bàn chải có chiều rộng làm việc là 400 mm, và đặc biệt thích hợp để làm sạch các hệ thống quang điện từ nhỏ đến trung bình. Nhờ trọng lượng nhẹ và dễ dàng xử lý, ngay cả các hệ thống trên cao cũng có thể được làm sạch một cách thuận tiện.