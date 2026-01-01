Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải tròn iSolar 400 cải tiến | Kärcher

    Grey Kärcher rotating surface cleaner with circular brush and textured top, viewed from above.

    Bàn chải tròn iSolar 400 cải tiến

    Mã đơn hàng: 6.368-092.0

    Bàn chải iSolar 400 cho tốc độ dòng nước 700-1.000 l/h. Bàn chải đĩa chạy bằng nước với chiều rộng 400 mm làm sạch các hệ thống quang điện từ nhỏ đến trung bình. Cũng hoàn hảo để sử dụng trên các hệ thống trên cao.
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