Bàn chải tròn iSolar 400 cải tiến | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 6.368-093.0Bàn chải đĩa dẫn động nước iSolar 400 (chiều rộng làm việc 400 mm) được thiết kế cho tốc độ dòng nước 1.100-1.300 l/h. Dùng cho hệ thống quang điện cỡ vừa và nhỏ (kể cả hệ thống trên cao).
Lưu lượng (l/h)
1100 1300
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 40
Ren kết nối
M 18
Đường kính (mm)
400
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.5
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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