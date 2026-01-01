Bàn chải tròn iSolar 400 cải tiến | Kärcher

Phụ kiện cho máy phun rửa áp lực cao với tốc độ dòng nước từ 1.100 đến 1.300 l/h: iSolar 400 là chổi đĩa dẫn động bằng nước với chiều rộng làm việc là 400 mm. Nó đặc biệt thích hợp để làm sạch các hệ thống quang điện vừa và nhỏ, vì nó có trọng lượng nhẹ và dễ xử lý. Điều này có nghĩa là các hệ thống trên cao cũng có thể được làm sạch một cách nhanh chóng và thuận tiện.