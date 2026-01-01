Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải tròn iSolar 400 cải tiến | Kärcher

    Grey Kärcher rotating surface cleaner with circular brush and textured top, viewed from above.

    Bàn chải tròn iSolar 400 cải tiến

    Mã đơn hàng: 6.368-093.0

    Bàn chải đĩa dẫn động nước iSolar 400 (chiều rộng làm việc 400 mm) được thiết kế cho tốc độ dòng nước 1.100-1.300 l/h. Dùng cho hệ thống quang điện cỡ vừa và nhỏ (kể cả hệ thống trên cao).
    Yêu cầu báo giá