Bàn chải tròn iSolar 800 cải tiến | Kärcher

Đầu bàn chải vận hành bằng nước iSolar 800 với chiều rộng làm việc 800 mm, phù hợp với máy phun rửa áp lực cao với lưu lượng nước từ 700 đến 1.000 l/h. ISolar 800 có hai bàn chải đĩa xoay đối xứng, và được sử dụng để làm sạch các hệ thống quang điện. Các bàn chải xoay đối xứng cân bằng mọi lực ngang, đảm bảo xử lý tối ưu. Và khớp góc linh hoạt trên kết nối của đầu bàn chải giúp công việc dễ dàng hơn. Nó đảm bảo rằng lông bàn chải nằm phẳng, cho phép kết quả làm sạch đồng đều nhất quán. Đầu bàn chải được thiết kế đặc biệt cho các khu vực cao - lý tưởng để làm sạch các hệ thống lớn, chẳng hạn như trên mái nhà.