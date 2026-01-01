Bàn chải tròn iSolar 800 cải tiến | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.368-094.0Đầu bàn chải vận hành bằng nước iSolar 800, rộng 800 mm, cho lưu lượng nước 700 - 1.000 l/h. Với hai bàn chải quay đĩa đối xứng và khớp góc linh hoạt. Dành cho hệ thống quang điện.
Lưu lượng (l/h)
700 1000
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 40
Ren kết nối
M 18
Đường kính (mm)
800
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.5
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng