Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải tròn iSolar 800 cải tiến | Kärcher

    Two grey Kärcher surface cleaners with circular brushes connected by a metal joint on a white background.

    Bàn chải tròn iSolar 800 cải tiến

    Mã đơn hàng: 6.368-094.0

    Đầu bàn chải vận hành bằng nước iSolar 800, rộng 800 mm, cho lưu lượng nước 700 - 1.000 l/h. Với hai bàn chải quay đĩa đối xứng và khớp góc linh hoạt. Dành cho hệ thống quang điện.
    Yêu cầu báo giá