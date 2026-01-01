Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải tròn iSolar 800 cải tiến | Kärcher

    Two grey Kärcher surface cleaners with circular brushes connected by a metal joint on a white background.

    Bàn chải tròn iSolar 800 cải tiến

    Mã đơn hàng: 6.368-095.0

    Với lưu lượng nước từ 1.100 - 1.300 l/h: Đầu bàn chải vận hành bằng nước iSolar 800 với hai đầu bàn chải quay đĩa đối xứng và khớp góc linh hoạt, phù hợp làm sạch cho hệ thống quang điện.
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