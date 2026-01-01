Bàn chải tròn iSolar 800 cải tiến | Kärcher

Được thiết kế cho máy phun rửa áp suất cao, với lưu lượng nước từ 1.100 đến 1.300 l/h. ISolar 800 có chiều rộng làm việc lớn 800 mm. Đầu bàn chải vận hành bằng nước được gắn với hai bàn chải đĩa quay đối xứng. Những lực này cân bằng lực ngang và giúp làm sạch dễ dàng hơn. Khớp góc linh hoạt trên phần kết nối của đầu bàn chải cũng giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn và đảm bảo lông bàn chải luôn tiếp xúc hoàn toàn với bề mặt. Điều này có nghĩa là các hệ thống quang điện có thể được làm sạch đến mức hoàn hảo với kết quả đồng đều. Ngay cả những hệ thống rất lớn như những hệ thống thường thấy trên mái chuồng, cũng có thể được làm sạch nhanh chóng nhờ thiết kế đặc biệt cho các khu vực cao.