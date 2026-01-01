Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải truyền động hoàn chỉnh | Kärcher

    Kärcher pipe cleaning nozzle with yellow wheels and metal body, featuring multiple jets and a long rod.

    Bàn chải truyền động hoàn chỉnh

    Mã đơn hàng: 4.762-584.0

    Dẫn động thủy lực để quay chổi lăn. Để làm sạch mặt tiền hoặc lắp đặt năng lượng mặt trời bằng máy vệ sinh áp suất cao chuyên nghiệp của chúng tôi. Lắp đặt trên ống phun hoặc ống lồng.
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