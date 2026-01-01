Bàn chải truyền động hoàn chỉnh | Kärcher

Với thiết kế chất lượng cao và tuổi thọ cao được làm bằng thép không gỉ và PEEK, bộ truyền động thủy lực để quay chổi lăn làm tăng khả năng hoạt động của máy làm sạch áp suất cao chuyên nghiệp của chúng tôi - ngay cả khi nhỏ nhất với số lượng phân phối nước thấp hơn. Ổ đĩa tích hợp thanh phun để xả nước hoàn hảo cho phép sử dụng các phụ kiện chổi than có độ cứng khác nhau, rất dễ thay đổi nhờ hệ thống thay đổi nhanh chóng và có thể kết nối an toàn với ổ đĩa. Bộ truyền động có thể được tùy chọn gắn trực tiếp trên ống phun hoặc trên ống lồng. Các tệp đính kèm phù hợp, tùy thuộc vào phiên bản, để làm sạch đòi hỏi công việc lắp đặt năng lượng mặt trời, bề mặt kính, mặt tiền nhạy cảm và gồ ghề, cũng như cho hàng hiên bằng đá hoặc bề mặt gỗ. Để làm sạch mặt tiền, bàn chải tự động hướng lên trên, do đó giảm bớt sức lực cho người sử dụng. Ngoài ra, tùy chọn có sẵn bộ bảo vệ chống giật gân (4.762-621.0) và khớp Vario (4.481-042.0).

Bàn chải xoay bằng sức nước Không cần động cơ bổ sung cho ổ chổi than. Thiết kế gọn nhẹ Thiết kế chất lượng cao làm bằng thép không gỉ và PEEK. Phần đính kèm bàn chải có thể thay đổi Đảm bảo bàn chải tối ưu cho mọi bề mặt. Sự tương tác bằng âm thanh của các phần đính kèm bàn chải đảm bảo sử dụng an toàn. Mã hóa màu tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn phần đính kèm cọ thích hợp. Thanh phun tích hợp Nước xả đều dọc theo toàn bộ chiều dài bàn chải.