Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải xoay cứng vừa | Kärcher

    Two cylindrical red brush rollers with dense bristles, standing upright on a white background.

    Bàn chải xoay cứng vừa

    Mã đơn hàng: 4.762-624.0

    Bàn chải cứng vừa phải đi kèm để sử dụng với truyền động thủy lực (4.762-584.0). Đối với mặt tiền thô, hàng hiên lát đá và gỗ. Hệ thống thay đổi nhanh chóng an toàn và dễ dàng.
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