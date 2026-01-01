Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bảng ổ đĩa pad, 355 mm | Kärcher

    Black Kärcher floor cleaning disc with textured surface and central mounting hub, shown on a white background.

    Bảng ổ đĩa pad, 355 mm

    Mã đơn hàng: 6.907-150.0

    Để làm sạch bằng miếng pad. Với khớp nối thay đổi nhanh chóng và khóa trung tâm.
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