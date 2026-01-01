Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bảng ổ đĩa pad, 479 mm | Kärcher

    Circular black pad with textured surface and central attachment hub, featuring small holes evenly distributed across the pad.

    Bảng ổ đĩa pad, 479 mm

    Mã đơn hàng: 4.762-534.0

    Để làm sạch bằng miếng pad. Với khớp nối thay đổi nhanh chóng và Khóa giữa.
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