Bánh xe, 100 mm | Kärcher

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Mã đơn hàng: 6.999-262.0Bánh xe dự phòng với ống lót và vỏ kim loại. Đường kính: 100 × 22 mm. Thích hợp cho tất cả các xe đẩy trong dòng Classic của Kärcher.
Kích thước (D x R x C) (mm)
100 x 15 x 120
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
0.315
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.33
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com