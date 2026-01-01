Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bánh xe, 100 mm | Kärcher

    Grey swivel caster wheel with black stem and metal bracket, isolated on a white background.

    Bánh xe, 100 mm

    Mã đơn hàng: 6.999-262.0

    Bánh xe dự phòng với ống lót và vỏ kim loại. Đường kính: 100 × 22 mm. Thích hợp cho tất cả các xe đẩy trong dòng Classic của Kärcher.
    Yêu cầu báo giá