Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bảo vệ chống trượt iSolar | Kärcher

    Blue metal box, yellow safety rope with hooks, and yellow-black safety harness on white background.

    Bảo vệ chống trượt iSolar

    Mã đơn hàng: 6.988-152.0

    Hệ thống an ninh cá nhân được chứng nhận cho công việc trên sân thượng. Bao gồm: Bộ chống rơi có giảm sóc và dây thừng Kernmantle 15m dây nịt, dây treo neo và hộp thép tấm.
    Yêu cầu báo giá