Bảo vệ chống trượt iSolar | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 6.988-152.0Hệ thống an ninh cá nhân được chứng nhận cho công việc trên sân thượng. Bao gồm: Bộ chống rơi có giảm sóc và dây thừng Kernmantle 15m dây nịt, dây treo neo và hộp thép tấm.
Ren kết nối
M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
8.35
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com