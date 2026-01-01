Bảo vệ chống trượt iSolar | Kärcher

Hệ thống an ninh cá nhân được chứng nhận và tuân thủ tiêu chuẩn để làm việc an toàn trên mái nhà. Bộ phận bảo vệ chống rơi khi di chuyển với bộ giảm xóc và dây thừng dài Kernmantle 15m, một dây nịt, một dây neo để cố định bộ chống rơi, cũng như một hộp thép tấm để lưu trữ và vận chuyển.