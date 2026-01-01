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    Kärcher professional floor scrubber with red bristles, grey body, and ergonomic handle.

    Máy làm sạch cầu thang

    BD 17/5 C

    Mã đơn hàng: 1.737-107.0

    Máy chà sàn nhỏ gọn, vận hành bằng nguồn điện với kỹ thuật đĩa chà, gội, đánh bóng và kết tinh các khu vực nhỏ khác nhau như bậc thềm hoặc bệ cửa sổ.
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