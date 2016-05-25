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Quốc gia: Việt Nam
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Máy chà sàn liên hợp
Mã đơn hàng: 1.783-443.0Máy chà sàn liên hợp BD 35/15 C Classic là giải pháp lý tưởng cho không gian nhỏ, với thiết kế gọn nhẹ, linh hoạt, dễ điều khiển. Bộ sạc pin tích hợp cho phép sạc tiện lợi ở mọi nơi.
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
350
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
470
Bình nước sạch/bẩn (l)
Tối đa 15 Tối đa 15
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
1400
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
700
Loại ắc-quy
Không bảo dưỡng
Pin Ắc-quy (V / Ah)
12 / 38
Thời gian sử dụng pin (h)
2
Thời gian sạc pin (h)
10
Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Tốc độ bàn chải (rpm)
180 - 180
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm² / Kg)
25 / 16.5
Mức tiêu thụ nước (l/min)
0.95
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
54
Kích thước (D x R x C) (mm)
830 x 500 x 680
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Hướng dẫn sử dụng
Đọc hướng dẫn sử dụng trực tuyến một cách dễ dàng
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