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    Kärcher floor scrubber with black and yellow accents, featuring a handle and wheels for mobility.

    Máy chà sàn liên hợp

    BD 35/15C Classic BP Pack

    Mã đơn hàng: 1.783-443.0

    Máy chà sàn liên hợp BD 35/15 C Classic là giải pháp lý tưởng cho không gian nhỏ, với thiết kế gọn nhẹ, linh hoạt, dễ điều khiển. Bộ sạc pin tích hợp cho phép sạc tiện lợi ở mọi nơi.
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