Với kích thước nhỏ gọn và các tính năng nổi bật, BD 35/15 C mang lại sự linh hoạt, dễ sử dụng và khả năng làm sạch hiệu quả. Được trang bị đầu bàn chải 35 cm, BD 35/15 C đảm bảo hiệu suất làm sạch cao và khả năng cơ động ấn tượng. Được thiết kế chuyên biệt cho các không gian nhỏ, BD 35/15 C lý tưởng để di chuyển linh hoạt qua các góc hẹp và những khu vực có nhiều đồ đạc. Với chiều cao chỉ 68 cm, máy có thể dễ dàng làm sạch bên dưới hầu hết các loại bàn và nội thất. Một tính năng tiện lợi khác của BD 35/15 C là bộ sạc pin tích hợp trên máy, cho phép người vận hành sạc máy tại bất kỳ vị trí nào. Máy chà sàn liên hợp BD 35/15 C được thiết kế hướng đến bền bỉ với độ tin cậy cao. Kết cấu chắc chắn cùng các linh kiện chất lượng cao đảm bảo tuổi thọ dài lâu ngay cả trong những môi trường làm việc khắt khe. Thiết kế dễ tiếp cận cũng giúp việc bảo dưỡng định kỳ và vệ sinh trở nên nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện.

Bộ sạc tích hợp trên máy Bộ sạc điện áp rộng giúp sạc thuận tiện ở mọi nơi Tương thích với dải điện áp rộng Kích thước nhỏ gọn Khả năng di chuyển linh hoạt Dễ dàng di chuyển ra khỏi vị trí sát tường Dễ dàng xử lý Hút bụi tối ưu Thanh gạt nước giúp hút sạch nước hiệu quả ngay cả trong các góc hẹp Làm khô sàn ngay lập tức Tay lái có thể gấp gọn và điều chỉnh độ cao Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian cất trữ Dễ dàng vận chuyển, phù hợp với hầu hết các loại xe ô tô Thiết kế công thái học dễ dàng điều chỉnh phù hợp với chiều cao của từng người vận hành. Lưu lượng nước có thể điều chỉnh Lưu lượng nước tối đa 1 lít/phút. Có thể điều chỉnh tùy theo loại sàn và mức độ bẩn. Đầu bàn chải dễ tiếp cận Tháo bàn chải không cần dụng cụ Dễ dàng bảo trì sau khi vận hành. Bình chứa nước bẩn có thể tháo rời Bảo trì đơn giản. Chế độ eco!efficiency Mức tiêu thụ điện năng thấp hơn. Mức độ tiếng ồn thấp hơn Tăng thời gian hoạt động lên đến 25%. Hệ thống cấp nước cải tiến Tuân thủ tiêu chuẩn EU. Phân phối nước đồng đều hơn, giúp nâng cao hiệu quả làm sạch. Màn hình hiển thị Hiển thị mã lỗi và trạng thái vận hành, giúp việc bảo trì trở nên thuận tiện hơn.