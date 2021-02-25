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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động
Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
380
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
480
Bình nước sạch/bẩn (l)
12 12
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
1520
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
1140
Loại ắc-quy
Li-Ion
Pin Ắc-quy (V / Ah)
25.2 / 21
Thời gian sử dụng pin (h)
1.5
Thời gian sạc pin (h)
2.7
Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V / Hz)
220 - 240 / 50 - 60
Tốc độ bàn chải (rpm)
180
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm² / Kg)
25 - 30 / 16 - 20
Chiều rộng góc xoay (mm)
1050
Mức tiêu thụ nước (l/min)
1
Độ ồn (dB(A))
65
Công suất (W)
500
Màu sắc
Màu than
Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
48
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
36
Kích thước (D x R x C) (mm)
995 x 495 x 1090
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm