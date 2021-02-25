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    Kärcher floor scrubber with a grey and yellow design, featuring a handle and circular brush attachment.

    Máy chà sàn liên hợp

    BD 38/12 C Bp Pack

    Mã đơn hàng: 1.783-430.0

    • chế độ Eco!efficiency
    Yêu cầu báo giá