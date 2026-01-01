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    Kärcher floor scrubber with grey body, yellow accents, and handle, featuring a brush attachment at the rear.

    Máy chà sàn liên hợp

    BD 43/25 C Bp

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.515-400.0

    Pin hoạt động mạnh mẽ và tiết kiệm: máy chà sàn BD 43/25 C với công nghệ bàn chải dạng đĩa giúp làm sạch lên đến 1700m2/h. Làm sạch cơ bản và bảo trì các khu vực lên đến 900 m2.
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