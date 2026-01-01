Gọn nhẹ, dễ điều khiển, hoạt động êm ái và vận hành đơn giản: đó là những tính năng nổi bật của máy chà sàn chạy bằng pin BD 43/25 C với công nghệ bàn chải dạng đĩa, vùng hoạt động 43 cm và thùng chứa 25L. Lý tưởng cho các khu vực nhỏ và bừa bộn, và máy rất dễ vệ sinh. BD 43/25 C với hệ thống EASY-Operations và các nút chức năng sử dụng màu vàng giúp các nhân sự chưa được đào tạo cũng dễ dàng sử dụng. Máy được khuyên dùng để làm sạch cơ bản và bảo trì hiệu quả cho các khu vực lên đến 900 m2. Có thể dùng được với thanh gạt bằng cao su thẳng hoặc cong và có thể đặt riêng.

Các yếu tố điều khiển mạnh mẽ và bền bỉ Thiết kế để sử dụng hàng ngày. Thiết bị mạnh mẽ, bền bỉ và đáng tin cậy. Hoạt động đơn giản nhờ vào bảng điều khiển EASY Các ký hiệu tự giải thích và bảng điều khiển rõ ràng. Van điện từ để tự động cắt nước khi không sử dụng Các bộ phận điều khiển đơn giản, được mã hóa màu vàng giúp máy dễ sử dụng. Thiết bị nhỏ gọn Dễ dàng di chuyển và sử dụng. Nhìn rõ các bề mặt cần làm sạch. Khoang chứa pin lớn cho mọi loại pin tiêu chuẩn Dễ dàng tiếp cận ngăn chứa pin để thay thế pin. Phù hợp với việc hoạt động nhiều ca. Giá treo bộ Home Base Các tùy chọn để gắn móc, hộp đựng, cây lau nhà, v.v. Các dụng cụ làm sạch có thể được mang theo trên máy. Mẫu mã cơ bản giá hợp lý từ loại 25 đến 35 lít Tỷ lệ hiệu suất tuyệt vời. Giảm bớt chỉ còn các tính năng quan trọng nhất. Chi tiết điều khiển màu vàng, có thể nhìn thấy rõ ràng Các chi tiết điều khiển màu vàng giúp đơn giản hóa hoạt động và giảm thời gian tìm hiểu. Thanh hút thẳng và cong có sẵn Cho phép điều chỉnh tối ưu các điều kiện sàn hiện hành.