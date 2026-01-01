Máy chà sàn BD 43/35 C Ep với điện áp sử dụng (230 V / 50 Hz), cùng công nghệ bàn chải dạng đĩa không có sử dụng pin, giúp máy có giá rất phải chăng. Về mặt kỹ thuật, máy có đầy đủ các tính năng chất lượng cao: làm việc ấn tượng với vùng rộng 43 cm, thể tích thùng chứa 35L và dễ vận hành nhờ hệ thống EASY-Operations với các nút chức năng sử dụng màu vàng đặc biệt. Máy hoạt động êm ái và dễ dàng để làm sạch. BD 43/35 C Ep dễ điều khiển, kích thước nhỏ gọn lý tưởng cho các khu vực nhỏ và bừa bộn lên đến 900 m2. Có thể dùng được với thanh gạt bằng cao su thẳng hoặc cong và có thể đặt riêng

Các yếu tố điều khiển mạnh mẽ và bền bỉ Thiết kế để sử dụng hàng ngày. Thiết bị mạnh mẽ, bền bỉ và đáng tin cậy. Hoạt động đơn giản nhờ vào bảng điều khiển EASY Các ký hiệu tự giải thích và bảng điều khiển rõ ràng. Giới thiệu ngắn gọn rõ ràng. Các bộ phận điều khiển đơn giản, được mã hóa màu vàng giúp máy dễ sử dụng. Thiết bị nhỏ gọn Thiết bị cực kì dễ di chuyển. Nhìn rõ các bề mặt cần làm sạch. Thể tích thùng lớn cho khoảng thời gian làm việc dài Thể tích thùng lớn cho khoảng thời gian làm việc dài mà không bị gián đoạn. Để làm sạch rất hiệu quả và tiết kiệm. Giá treo bộ Home Base Các tùy chọn để gắn móc, hộp đựng, cây lau nhà, v.v. Các dụng cụ làm sạch có thể được mang theo trên máy. Mẫu mã cơ bản giá hợp lý từ loại 25 đến 35 lít Tỷ lệ hiệu suất tuyệt vời. Giảm bớt chỉ còn các tính năng quan trọng nhất. Chi tiết điều khiển màu vàng, có thể nhìn thấy rõ ràng Các chi tiết điều khiển màu vàng giúp đơn giản hóa hoạt động và giảm thời gian tìm hiểu. Thiết bị vận hành bằng nguồn điện chính Trọng lượng thấp chi phí ban đầu thấp. Thích hợp cho cả việc sử dụng không thường xuyên và liên tục.