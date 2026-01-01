Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Kärcher floor scrubber with grey body, yellow accents, and handle, featuring a brush attachment at the rear.

    Máy chà sàn liên hợp

    BD 43/35 C Ep

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.515-401.0

    Điện áp sử dụng (230 V/50 Hz) và giá hợp lý: máy chà sàn BD 43/35 C Ep với công nghệ bàn chải dạng đĩa giúp làm sạch lên đến 1700m2/h. Làm sạch cơ bản hiệu quả và bảo trì các khu vực lên đến 900 m2.
    Yêu cầu báo giá