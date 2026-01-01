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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.515-401.0Điện áp sử dụng (230 V/50 Hz) và giá hợp lý: máy chà sàn BD 43/35 C Ep với công nghệ bàn chải dạng đĩa giúp làm sạch lên đến 1700m2/h. Làm sạch cơ bản hiệu quả và bảo trì các khu vực lên đến 900 m2.
Loại truyền động
Nguồn vận hành
Động cơ dẫn động
Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
430
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
750
Bình nước sạch/bẩn (l)
35 35
Hiệu suất diện tích lý thuyết (ft²/hr)
1720
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
1250
Tốc độ bàn chải (rpm)
180
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm² / Kg)
30 - 40 / 26.5 - 28.5
Mức tiêu thụ nước (l/min)
2.7
Độ ồn (dB(A))
70
Điện áp (V)
230
Tần số (Hz)
50
Công suất (W)
1400
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
48
Kích thước (D x R x C) (mm)
1135 x 520 x 1025
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm