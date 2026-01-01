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Quốc gia: Việt Nam
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Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.127-007.0
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động
Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
510
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
850
Bình nước sạch/bẩn (l)
50 50
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
2040
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
1200
Pin Ắc-quy (V / Ah)
24 / 105
Thời gian sử dụng pin (h)
3
Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V)
220 - 240
Tốc độ bàn chải (rpm)
155
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm² / Kg)
27.3 - 28.5 / 20 - 23
Chiều rộng góc xoay (mm)
1240
Mức tiêu thụ nước (l/min)
2.3
Độ ồn (dB(A))
66 - 66
Công suất (W)
1100
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
53
Kích thước (D x R x C) (mm)
1170 x 570 x 1025
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm