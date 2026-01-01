Được trang bị van điện từ và bánh xe hỗ trợ vận chuyển để tạo sự thoải mái tối đa

Van điện từ để tự động cắt nước khi không sử dụng Bánh xe vận chuyển có thể gấp lại cho phép thực hiện phương pháp làm sạch hai bước thuận tiện. Bánh xe vận chuyển gấp lại tạo điều kiện vận chuyển máy đáng kể.