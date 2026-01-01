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    Kärcher floor scrubber with grey body, yellow accents, and red brush, designed for professional cleaning.

    Máy chà sàn liên hợp

    BD 50/50 C Bp Classic *KAP

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.127-007.0

    • Vận hành bằng pin ắc-quy
    • Một bàn chải đĩa
    • Cực kỳ dễ sử dụng
    Yêu cầu báo giá