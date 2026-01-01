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    Grey Kärcher floor scrubber with yellow accents, featuring a circular brush and wheels, designed for professional cleaning.

    Máy chà sàn liên hợp

    BD 50/50 C Bp Classic

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.127-001.0

    BD 50/50 C Bp Classic là dòng máy chà sàn liên hợp nhỏ gọn, chạy bằng pin. Máy cho phép hiệu suất làm sạch khu vực lên tới 2000 m²/h.
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