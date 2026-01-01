Máy chà sàn sấy khô BD 50/50 C Bp Classic cho cái nhìn rõ ràng của khu vực được làm sạch thông qua máy chà sàn liên hợp vận hành bằng pin cùng với công nghệ đĩa có kích thước nhỏ gọn. Sự hoạt động của máy được thấy rõ với bàn điều khiển của Karcher. Các tính năng được giảm để máy có thể hoạt động những thiết lập quan trọng và các chức năng sau khi được hướng dẫn cơ bản. Máy chà sàn liên hợp BD 50/50 C Bp Classic sử dụng trong những siêu thị, khách sạn và cơ sở y tế.

Được trang bị van điện từ và bánh xe hỗ trợ vận chuyển để tạo sự thoải mái tối đa Van điện từ để tự động cắt nước khi không sử dụng Bánh xe vận chuyển có thể gấp lại cho phép thực hiện phương pháp làm sạch hai bước thuận tiện. Bánh xe vận chuyển gấp lại tạo điều kiện vận chuyển máy đáng kể. Hoạt động đơn giản nhờ vào bảng điều khiển EASY Các ký hiệu tự giải thích và bảng điều khiển rõ ràng. Giới thiệu ngắn gọn rõ ràng. Các bộ phận điều khiển đơn giản, được mã hóa màu vàng giúp máy dễ sử dụng. Sản phẩm với giá cả phải chăng Tỷ lệ hiệu suất tuyệt vời. Tập trung vào những chức năng quan trọng. Dung tích thùng chứa lớn với kích thước gọn. Vô cùng dể sử dụng. Cung cấp góc nhìn rõ ràng về khu vực bề mặt làm sạch. Khoang chứa pin lớn cho mọi loại pin tiêu chuẩn Dễ tiếp cận khoang chứa pin để thay thế pin. Phù hợp với việc hoạt động nhiều ca. Giá treo bộ Home Base Các tùy chọn dùng để gắn thêm các bộ phận hoặc phụ kiện khác. Các dụng cụ làm sạch có thể được mang theo trên máy. Bảng điều khiển EASY Chỉ một công tắc hoạt động Rất dễ sử dụng. Chỉ định đơn giản các chức năng với các chi tiết hoạt động màu vàng Hướng dẫn vận hành trong thời gian ngắn cho những người chưa được huấn luyện Các bộ phận điều khiển mạnh mẽ và bền bỉ Phù hợp cho việc sử dụng hằng ngày Cực kỳ bền