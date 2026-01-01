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    Kärcher professional floor scrubber with grey body, black and yellow handle, and visible brush at the base.

    Máy chà sàn liên hợp

    BD 50/55 W Classic Bp *KAP

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.127-051.0

    Nhờ có bình chứa 55 lít và chiều rộng làm việc 51 cm, máy chà sàn liên hợp đẩy tay chạy bằng pin BD 50/55 W Classic Bp của chúng tôi có thể đạt hiệu suất làm việc lên tới 2000 m2/h.
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