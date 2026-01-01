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Quốc gia: Việt Nam
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Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.127-051.0Nhờ có bình chứa 55 lít và chiều rộng làm việc 51 cm, máy chà sàn liên hợp đẩy tay chạy bằng pin BD 50/55 W Classic Bp của chúng tôi có thể đạt hiệu suất làm việc lên tới 2000 m2/h.
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động
Động cơ dẫn động
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
510
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
850
Bình nước sạch/bẩn (l)
55 55
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
2550
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
1530
Pin Ắc-quy (V)
24
Thời gian sử dụng pin (h)
3
Tốc độ bàn chải (rpm)
140 - 140
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (Kg)
27 - 27
Chiều rộng góc xoay (mm)
1400
Mức tiêu thụ nước (l/min)
2.6
Độ ồn (dB(A))
65.2 - 65.2
Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
240
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
103
Kích thước (D x R x C) (mm)
1328 x 610 x 1073
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
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