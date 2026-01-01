Dòng máy chà sàn liên hợp BD 50/60 C Ep Classic mang lại hiệu suất làm sạch tối đa. Các tính năng và chức năng máy được giảm để các thiết lập để sử dụng hiệu quả. Hệ thống điều hành EASY làm máy điều hành rất dể dàng. Máy rất dể vận hành và có tầm nhìn rõ về khu vực được làm sạch. Thêm vào đó, máy chà sàn liên hợp công nghệ đĩa cũng có mức giá vừa phải. Máy BD 50/60 C Ep Classic rất lý tưởng cho các trường hợp vệ sinh thường xuyên.

Sản phẩm với giá cả phải chăng Tỷ lệ hiệu suất tuyệt vời. Tập trung vào những chức năng quan trọng. Dung tích thùng chứa lớn với kích thước gọn. Vô cùng dể sử dụng. Cung cấp góc nhìn rõ ràng về khu vực bề mặt làm sạch. Bề rộng vận hành Đầu đĩa quét tích hợp với chổi có kích thước 51 cm/20 inch. Làm sạch hiệu quả trong khu vực vừa. Nguồn điện (230 V, 50 Hz) Trọng lượng thấp. Sử dụng thích hợp cho thỉnh thoảng và thường xuyên. Giá treo bộ Home Base Ngoài ra, các thiết bị phụ kiện và phụ tùng có thể được đính kèm Các dụng cụ làm sạch có thể được mang theo trên máy. Bảng điều khiển EASY Chỉ một công tắc hoạt động Rất dễ sử dụng. Thực hành các chức năng dể dàng nhờ vào bản điều khiển màu vàng Hướng dẫn vận hành trong thời gian ngắn cho những người chưa được huấn luyện Các bộ phận điều khiển mạnh mẽ và bền bỉ Phù hợp cho việc sử dụng hằng ngày