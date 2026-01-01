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    Grey Kärcher floor scrubber with yellow accents, featuring a circular brush and wheels, designed for professional cleaning.

    Máy chà sàn liên hợp

    BD 50/60 C Ep Classic

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.127-002.0

    Máy chà sàn liên hợp BD 50/60 C Ep Classic đẩy tay, hoạt động với công nghệ đĩa và có dung tích chứa 60 lít cho khu vực hoạt động lên tới 2,000 m²/h.
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