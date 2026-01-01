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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.161-070.0Máy chà sàn ngồi lái dùng pin BD 50/70 R Classic Bp với bàn chải dạng đĩa cho khu vực cần làm sạch lên tới 2000 m2 /h. Pin và bộ sạc cần được đặt hàng riêng.
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động
Động cơ dẫn động
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
510
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
850
Bình nước sạch/bẩn (l)
70 75
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
2805
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
2000
Pin Ắc-quy (V)
24
Thời gian sử dụng pin (h)
2.5
Tốc độ bàn chải (rpm)
180
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm² / Kg)
13 / 20
Chiều rộng góc xoay (mm)
1650
Mức tiêu thụ nước (l/min)
2.3
Công suất (W)
1400
Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
345
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
112
Kích thước (D x R x C) (mm)
1310 x 590 x 1060
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm