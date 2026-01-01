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    Kärcher ride-on floor scrubber with grey body, black seat, steering wheel, and visible brush underneath.

    Máy chà sàn liên hợp

    BD 50/70 R Classic Bp

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.161-070.0

    Máy chà sàn ngồi lái dùng pin BD 50/70 R Classic Bp với bàn chải dạng đĩa cho khu vực cần làm sạch lên tới 2000 m2 /h. Pin và bộ sạc cần được đặt hàng riêng.
    Yêu cầu báo giá