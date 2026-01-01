Tính dễ sử dụng, đặc biệt là các nút chức năng sử dụng theo mã màu là một trong những tính năng nổi bật của máy chà sàn ngồi lái dùng pin BD 50/70 R Classic Bp. Thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt của nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý, vận chuyển và đảm bảo độ cơ động và nhanh nhẹn cao. Xin lưu ý rằng pin và bộ sạc phải được đặt hàng riêng.

Vận hành đơn giản Các ký hiệu tự giải thích và bảng điều khiển rõ ràng. Giới thiệu ngắn gọn rõ ràng. Các bộ phận điều khiển đơn giản, được mã hóa màu vàng giúp máy dễ sử dụng. Công nghệ bàn chà đĩa Kiểu dáng cấu trúc mạnh mẽ với đầu chổi đĩa tích hợp. Hiệu suất khu vực cao nhờ chiều rộng làm việc lớn. Thay bàn chải thông qua bàn đạp đẩy. Thiết kể mỏng, nhỏ gọn Thiết bị cực kì dễ di chuyển. Nhìn rõ các bề mặt cần làm sạch. Dễ vận chuyển. Phụ kiện tùy chọn: chổi quét trước Thu gom bụi bẩn khô, do đó hỗ trợ quá trình làm sạch. Giúp ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn kênh hút.