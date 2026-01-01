Khái niệm đơn giản, dễ sử dụng, dễ bảo trì: Máy chà sàn liên hợp đẩy tay BD 70/75 W Classic Bp chạy bằng pin của chúng tôi cực kỳ thân thiện với người dùng và mang lại hiệu suất làm sạch tuyệt vời nhờ đầu bàn chải đĩa kép với áp lực tiếp xúc bàn chải có thể điều chỉnh và chổi cao su bằng nhôm. Máy mạnh mẽ, cực kỳ nhỏ gọn cũng có khả năng vận hành cao và linh hoạt. Thể tích thùng chứa 75 lít của nó cũng dễ dàng đảm bảo thời gian chạy lâu dài.

Đầu chổi quét và lưỡi cao su được làm từ nhôm bền lâu Khái niệm máy mạnh mẽ cho các điều kiện làm việc khắc nghiệt với tỷ lệ hỏng hóc thấp. Cũng được phát triển cho các ứng dụng trong điều kiện khắc nghiệt. Khái niệm hoạt động cực kỳ đơn giản Tất cả các chức năng của máy có thể được vận hành bằng cách sử dụng công tắc, nút và núm vặn. Các điều khiển được mã hóa màu để dễ vận hành và thời gian giảng dạy ngắn. Thiết kế nhỏ gọn và mạnh mẽ Máy rất linh hoạt, dễ điều động, cung cấp một cái nhìn tổng quan tốt. Giảm nguy cơ làm hỏng máy hoặc thiết bị. Áp lực tiếp xúc bàn chải có thể được điều chỉnh khi cần thiết Áp suất tiếp xúc có thể được tăng lên từ 30 đến 50 kg khi cần thiết. Giảm áp suất tiếp xúc khi chỉ có một ít bụi bẩn hoặc nếu sàn nhà mỏng manh. Áp lực tiếp xúc cao để loại bỏ bụi bẩn hoặc lớp phủ cứng đầu.