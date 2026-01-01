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    Grey Kärcher floor scrubber with dual brushes, large wheels, and ergonomic handle, designed for professional cleaning.

    Máy chà sàn liên hợp

    BD 70/75 W Classic Bp

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.127-013.0

    Máy chà sàn liên hợp đẩy tay BD 70/75 W Classic Bp với bình chứa 75 lít và đầu bàn chải đĩa kép. Rất dễ sử dụng và cực kỳ linh hoạt.
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