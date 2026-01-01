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Quốc gia: Việt Nam
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Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.127-013.0Máy chà sàn liên hợp đẩy tay BD 70/75 W Classic Bp với bình chứa 75 lít và đầu bàn chải đĩa kép. Rất dễ sử dụng và cực kỳ linh hoạt.
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động
Động cơ dẫn động
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
705
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
1030
Bình nước sạch/bẩn (l)
75 75
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
3525
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
2115
Pin Ắc-quy (V)
24
Tốc độ di chuyển (km/h)
Tối đa 5
Tốc độ bàn chải (rpm)
180 - 180
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm² / Kg)
20.4 - 34 / 30 - 50
Mức tiêu thụ nước (l/min)
2.75
Độ ồn (dB(A))
63 - 65
Công suất (W)
1850
Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
325
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
100
Kích thước (D x R x C) (mm)
1445 x 750 x 1065
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
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