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    Kärcher ride-on floor scrubber with steering wheel, control panel, and orange safety light on top.

    Máy chà sàn liên hợp

    BD 75/120 R Classic Bp

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.161-431.0

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