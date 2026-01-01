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Quốc gia: Việt Nam
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Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.161-431.0
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động
Động cơ chổi than
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
750
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
950
Bình nước sạch/bẩn ( )
120 120
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
4500
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
3150
Tốc độ di chuyển (km/h)
Tối đa 6
Khả năng leo dốc (%)
10
Tốc độ bàn chải (rpm)
180
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (Kg)
75
Chiều rộng góc xoay (cm)
175
Mức tiêu thụ nước (l/min)
5
Độ ồn (dB(A))
Tối thiểu 59 - Tối đa 63
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
236
Kích thước (D x R x C) (mm)
1660 x 1035 x 1480
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Hướng dẫn sử dụng
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