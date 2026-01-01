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    Grey Kärcher floor scrubber with dual brushes, wheels, and handle, designed for professional cleaning tasks.

    Máy chà sàn liên hợp

    BD 80/100 W Bp Classic *EU

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.127-012.0

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