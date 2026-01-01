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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.127-012.0
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động
Động cơ dẫn động
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
810
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
1090
Bình nước sạch/bẩn (l)
100 100
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
4000
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
2400
Pin Ắc-quy (V)
24
Tốc độ bàn chải (rpm)
180
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm² / Kg)
21.3 - 36.2 / 40 - 68
Độ ồn (dB(A))
63 - 65
Công suất (W)
1900
Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
435
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
110.6
Kích thước (D x R x C) (mm)
1500 x 835 x 1065
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Các lĩnh vực ứng dụng