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    Kärcher ride-on floor scrubber with steering wheel, seat, and control panel, featuring brushes and wheels for cleaning.

    Máy chà sàn liên hợp

    BD 90/160 R Classic Bp

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.246-041.0

    Vận hành đơn giản, thân thiện với người dùng và rất đáng tin cậy: Máy chà sàn liên hợp BD 90/160 R Classic Bp mới của chúng tôi cung cấp chức năng cao với tỷ lệ giá/hiệu suất tối ưu.
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