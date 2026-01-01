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Quốc gia: Việt Nam
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Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.246-041.0Vận hành đơn giản, thân thiện với người dùng và rất đáng tin cậy: Máy chà sàn liên hợp BD 90/160 R Classic Bp mới của chúng tôi cung cấp chức năng cao với tỷ lệ giá/hiệu suất tối ưu.
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
370
Kích thước (D x R x C) (mm)
1740 x 970 x 1445
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Hướng dẫn sử dụng
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