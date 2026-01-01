Máy đánh bóng BDP 50/1500 C | Kärcher

Thiết bị chà sàn BDP 50/1500 C có kích thước nhỏ gọn ấn tượng và rất dễ điều động nhờ cánh quạt phụ trung tâm. Với tốc độ quay 1500 vòng/phút, thiết bị mang lại kết quả đánh bóng tuyệt vời. Các yếu tố điều khiển đơn giản đảm bảo xử lý trực quan. Bộ phận bảo vệ xoay ngăn bụi không xoáy xung quanh. Bụi được thu gom vào túi lọc vải tái chế, dung tích 1 lít bằng hệ thống hút thụ động. Máy không bị lệch hướng và cho phép di chuyển theo đường thẳng một cách nhất quán, nghĩa là đạt năng suất tối đa. Tay cầm của thiết bị chuyên dụng có thể điều chỉnh đảm bảo chiều cao làm việc thoải mái và có thể gấp lại để tiết kiệm không gian lưu trữ. Bộ kích hoạt ngăn không cho máy khởi động ngoài ý muốn - thiết bị dừng ngay sau khi tay cầm được nhả ra. Bộ phụ kiện làm sạch phun tùy chọn đảm bảo rằng các chất làm sạch chỉ được phun ở những nơi cần thiết.

Hệ thống hút bụi tích hợp Tấm chắn đảm bảo bụi đánh bóng luôn ở bên dưới máy. Bụi được thu gom trong thùng chứa bụi thông qua cơ chế hút bụi thụ động để giảm tác động gây bụi trong khi đánh bóng. Số bụi thu gom được có thể dễ dàng trút đổ - túi lọc có thể tái sử dụng. Áp lực tiếp xúc tự động mâm truyền động đệm được gắn đàn hồi. Áp lực tiếp xúc được điều chỉnh tự động để đạt được kết quả đánh bóng nhất quán. Tấm đệm giúp duy trì khả năng tiếp xúc tối ưu và bám sát bất kỳ mặt sàn gồ ghề nào. Tốc độ đánh bóng cao 1.500 vòng/phút đem lại kết quả đánh bóng hoàn hảo. Cơ chế bánh xe tích hợp Di chuyển ổn định - không bị rẽ sang phai hoặc trái, dễ điều khiển Nhỏ gọn BDP 50/1500 C kiểu dáng nhỏ gọn là sản phẩm cực kỳ lưu động. Mô-tơ có bộ truyền động cu-roa Vận hành êm ái. Nguồn điện chính Quá trình sử dụng lâu dài/ không bị gián đoạn - Tấm truyền động đệm có khóa giữa cố định tấm đệm chắc chắn ngay trung tâm. Bánh xe trung tâm Cho phép vệ sinh cả các khe rãnh - vẫn có thể di chuyển lên trước.