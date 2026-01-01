Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy đánh bóng BDP 50/1500 C | Kärcher

    Kärcher floor polisher with a grey body, black circular base, and handle with yellow accents.

    Máy đánh bóng

    BDP 50/1500 C

    Mã đơn hàng: 1.291-141.0

    • Hệ thống hút bụi tích hợp
    Yêu cầu báo giá