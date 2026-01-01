Máy đánh bóng BDP 50/1500 C | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Loại truyền động
Nguồn vận hành
Tốc độ bàn chải (rpm)
1500
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²)
4
Độ ồn (dB(A))
56 - 61
Điện áp (V)
230
Tần số (Hz)
50
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
35.4
Kích thước (D x R x C) (mm)
1215 x 580 x 1115
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm