Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Kärcher floor polisher with a grey body, red brush, and black handle, standing on two wheels.

    Máy đĩa đơn

    BDS 43/150 C Classic with tank

    Mã đơn hàng: 1.291-247.0

    • Thiết thực và đáng tin cậy
    • Mạnh mẽ và linh hoạt
    • Vận hành đơn giản
    Yêu cầu báo giá