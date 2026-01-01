Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy đĩa đơn
Mã đơn hàng: 1.291-247.0
Loại truyền động
Nguồn vận hành
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
430
Chiều cao vận hành (mm)
90
Tốc độ bàn chải (rpm)
150
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm² / Kg)
30 / 43
Độ ồn (dB(A))
63
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
53.1
Kích thước (D x R x C) (mm)
590 x 410 x 1200
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng