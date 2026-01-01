Máy đĩa đơn BDS 43/DUO C | Kärcher

Với chiều rộng làm việc 43 cm, 2 cấp tốc độ quay (150 hoặc 300 vòng/phút) và động cơ 1500 W mạnh mẽ, máy chà sàn đơn BDS 43/DUO C của chúng tôi cho phép ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Máy phù hợp để làm sạch sàn cứng và đàn hồi, thảm hoặc dùng để đánh bóng các bề mặt khác nhau và thậm chí để chà nhám sàn gỗ. BDS 43/DUO C gây ấn tượng với khả năng vận hành cực kỳ êm ái. Ngoài ra, tay cầm rộng hỗ trợ thao tác máy đơn giản để người dùng thiếu kinh nghiệm hoặc chưa qua đào tạo có thể sử dụng máy mà không gặp khó khăn.

Hai tốc độ Có thể chọn giữa 150 vòng/phút và 300 vòng/phút với công tắc nhấn Dễ dàng tiếp cận Độ ồn thấp Có thể sử dụng ở các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn (chẳng hạn như khách sạn, bệnh viện hay văn phòng) Mô-tơ mạnh mẽ Thiết kế cực kỳ bền bỉ. Mô-men xoắn lớn cho phép làm sạch hiệu quả. Chiều cao đầu chà thấp Có thê làm sạch bên dưới đồ đạc và bộ tản nhiệt Bánh xe cỡ lớn Dễ di chuyển, ngay cả với khoảng cách dài Có thể di chuyển được qua các bậc cầu thang Phụ kiện đa dạng Các loại phụ kiện tương thích với từng trường hợp ứng dụng, chẳng hạn như bình chứa, bàn chải với độ cứng khác nhau, các loại pad khác nhau, pad microfiber, pad kim cương, v.v… Vệ sinh có hệ thống: Các phụ kiện lý tưởng cho mọi dạng công việc