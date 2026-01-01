Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy đĩa đơn BDS 43/DUO C | Kärcher

    Kärcher floor polisher with a grey body, black handle, and two wheels, designed for cleaning and polishing surfaces.

    Máy đĩa đơn

    BDS 43/DUO C

    Mã đơn hàng: 1.291-250.0

    Máy chà sàn đơn đa năng BDS 43/DUO C dùng để làm sạch, đánh bóng và chà nhám các loại sàn khác nhau. Máy gây ấn tượng với khả năng chạy mượt mà tuyệt vời ở tốc độ 150 hoặc 300 vòng/phút.
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