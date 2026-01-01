Máy đĩa đơn BDS 43/DUO C | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy đĩa đơn
Mã đơn hàng: 1.291-250.0Máy chà sàn đơn đa năng BDS 43/DUO C dùng để làm sạch, đánh bóng và chà nhám các loại sàn khác nhau. Máy gây ấn tượng với khả năng chạy mượt mà tuyệt vời ở tốc độ 150 hoặc 300 vòng/phút.
Loại truyền động
Nguồn vận hành
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
430
Chiều cao vận hành (mm)
90
Tốc độ bàn chải (rpm)
150 - 300
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (Kg)
45
Độ ồn (dB(A))
66
Điện áp (V)
220
Tần số (Hz)
50
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
49.1
Kích thước (D x R x C) (mm)
940 x 430 x 1070
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng
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