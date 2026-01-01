Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy đĩa đơn BDS 43/ Orbital C Spray | Kärcher

    Kärcher floor polisher with a grey body, red cleaning pad, and large wheels on a white background.

    Máy đĩa đơn

    BDS 43/ Orbital C Spray

    Mã đơn hàng: 1.291-253.0

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