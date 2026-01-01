Máy đĩa đơn BDS 43/ Orbital C Spray | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Loại truyền động
Nguồn vận hành
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
430
Chiều cao vận hành (mm)
100
Thùng chứa nước sạch (l)
12
Tốc độ bàn chải (rpm)
60
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (Kg)
38 - 55
Chuyển động lắc (O/min)
1500
Độ ồn (dB(A))
59
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
54.5
Kích thước (D x R x C) (mm)
430 x 520 x 1070
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com