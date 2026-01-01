Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bình phun tạo bọt, 1200 l/h - | Kärcher

    Yellow Kärcher foam nozzle with black adjustable spray head, isolated on a white background.

    Bình phun tạo bọt, 1200 l/h -

    Mã đơn hàng: 6.394-668.0

    Bình phun tạo bọt tuyết ngắn, tiện dụng, có thể điều chỉnh góc phun với bình chứa chất tẩy rửa 1 lít. Lý tưởng để làm sạch ô tô do thiết kế nhỏ gọn.
    Yêu cầu báo giá